Saludecio: vasto incendio nei campi, bruciati diversi ettari, case a rischio [fotogallery].

Le conseguenze del grande caldo di queste ore sono gli incendi che stanno colpendo la penisola italiana. Nel pomeriggio il fuoco si è sviluppato in una zona agricola di Saludecio (PU) in via Monte del Prete basso. Le fiamme hanno distrutto diversi ettari di campi coltivati, dal grano agli ulivi. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco per domare le fiamme e la Protezione Civile. A rischio anche alcune abitazioni che sono state evacuate precauzionalmente. Al momento non si ha notizia di feriti.

