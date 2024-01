POLITICA ITALIA Saluti romani ad Acca Larenzia, botta e risposta tra parlamentari Donzelli (FdI): "E' il Pd che è ambiguo"; Scotto (Pd): "Non sa di che parla, sinistra sempre stata argine al terrorismo rosso e nero"

Anche il ministro dell'Interno Piantedosi interviene sul caso Acca Larenzia, dicendo che “suscita indignazione”, tuttavia, aggiunge, “vietare è controproducente”, rimettendosi alle decisioni della magistratura. Il caso è noto da anni, ad ogni commemorazione si ripetono le stesse scene, su Google Maps è ben visibile anche la croce celtica disegnata sulla via.

Il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi risulta indagato per il reato di autoriciclaggio di beni culturali, sul caso di un dipinto trafugato dal Castello di Buriasco nel 2013 e riapparso a Lucca nel 2021 come inedito di proprietà di Sgarbi, il quale dice di non aver ricevuto alcun avviso d'indagine.

E mentre Matteo Salvini annuncia di non volersi candidare alle europee di giugno, ma gli piacerebbe presentare il generale Vannacci, la Lega insiste sulla candidatura di Solinas in Sardegna, nome non gradito all'alleato Fratelli d'Italia. A novembre infine il tasso di disoccupazione scende al 7,5%, invariato il tasso di occupazione, ma il numero di occupati sale di 30mila unità da ottobre.

Nel video le interviste a Giovanni Donzelli, deputato Fratelli d'Italia; Arturo Scotto, deputato Partito Democratico; Massimiliano Romeo, capogruppo senatori Lega

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: