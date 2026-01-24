RIMINI Salvataggio al cardiopalma: sventato suicidio con treno in arrivo L'intervento della Polizia Ferroviaria ha evitato il peggio. Salvata 25enne lungo la massicciata

Salvataggio al cardiopalma: sventato suicidio con treno in arrivo.

Una 25enne è stata messa in salvo dagli agenti della Polizia Ferroviaria mentre si trovava lungo i binari della stazione di Rimini, poco prima del passaggio di un treno regionale. L'intervento ad altissima tensione è avvenuta nella notte tra il 20 e il 21 gennaio. Allertata dalla sala operativa della Questura, in contatto telefonico con la 25enne che manifestava intenti suicidi, una pattuglia della Polfer si è immediatamente attivata per le ricerche, individuando la ragazza lungo una massicciata accanto ai binari, ancora in linea con il numero di emergenza.

Nel frattempo, in lontananza, stava sopraggiungendo un treno regionale e non vi era la possibilità di arrestarne la corsa in tempo. Valutata la gravità della situazione, gli agenti sono intervenuti senza esitazione riuscendo a raggiungere la giovane e a trarla in salvo, nonostante la sua resistenza e il forte stato di agitazione. Dopo aver messo in sicurezza la donna e accertato le sue condizioni di salute, i poliziotti hanno allertato i sanitari del 118 per le successive cure e l’assistenza necessaria.



[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana: