Salvati 37 migranti al largo delle coste libiche, sbarcheranno a Ravenna

La nave umanitaria Ocean Viking, operata dalla Ong Sos Mediterranee, ha tratto in salvo 37 migranti nella giornata di ieri al largo delle coste libiche, in acque della zona SAR (Search and Rescue). Il soccorso è scattato in seguito a una segnalazione dell’aereo Seabird, che aveva individuato un'imbarcazione in difficoltà. Dopo aver ricevuto l'autorizzazione dalle autorità competenti, l'equipaggio della Ocean Viking ha completato il salvataggio, mettendo in sicurezza tutte le persone a bordo.

Alle operazioni è seguito l’assegnazione del porto di Ravenna come punto di sbarco. Una decisione che l’Ong ha duramente criticato, sottolineando come la destinazione disti circa 1.600 chilometri dalla zona del soccorso. "Altri cinque giorni in mare per i naufraghi che abbiamo a bordo", ha scritto Sos Mediterranee in un post pubblicato su X (ex Twitter). "La prassi di assegnare porti così lontani è disumana".