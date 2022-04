RICCIONE Salvato falco pellegrino in A14, ora è a Rimini per le cure

Salvato falco pellegrino in A14, ora è a Rimini per le cure.

Salvataggio di un rapace ieri pomeriggio, sul tratto romagnolo dell'A14 nei pressi di Riccione, da parte della polizia stradale di Forlì. Una pattuglia è intervenuta dopo che numerosi automobilisti in transito avevano segnalato un volatile in difficoltà. Si trattava di un falco pellegrino che, dopo essersi ferito, era riuscito ad appollaiarsi sullo spartitraffico centrale, ma non riusciva più a volare. In questi casi gli animali rischiano di essere travolti dagli altri veicoli. Gli agenti, azionando sirena e lampeggianti, in modalità safety car hanno rallentato il traffico, permettendo al personale di Autostrade per l'Italia di avvicinarsi e mettere in sicurezza il rapace. Tutto si è risolto per il meglio: il falco, malconcio e spaventato ma al sicuro, poco dopo è stato affidato ai volontari del centro recupero animali selvatici di Rimini per le cure.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: