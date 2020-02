POLITICA ITALIA Salvini alla Stampa Estera sul caso Gregoretti: "Ho difeso il mio Paese" Attacca gli ex alleati del M5S: "Sono diventati casta e sono al governo col partito simbolo dei poteri forti"

Arriva alla Stampa Estera il giorno dopo il voto in Senato che ha stabilito che può essere processato per il caso Gregoretti, poi deciderà il tribunale di Catania se effettivamente giudicarlo o meno, fedelmente scortato da Giancarlo Giorgetti divenuto nuovo responsabile del dipartimento esteri della Lega, ma ribadisce subito di sentirsi nel giusto per quanto fatto. Al primo riferimento agli ex alleati 5Stelle fa una previsione nefasta Sulle cosiddette “Sardine” non è meno duro. Sull'Europa invece è meno arrembante e più moderato: niente “Italexit”, pare.

Nel video gli interventi di Matteo Salvini, senatore Lega

I più letti della settimana: