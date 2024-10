Salvini da Pontida: "Togliere la cittadinanza agli stranieri che delinquono"

Gli interventi di Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia, e di Matteo Salvini, ministro dei Trasporti

Nel giorno del primo anniversario dell'attacco di Hamas a Israele, il 7 ottobre di un anno fa, la presidente Meloni partecipa alla cerimonia della comunità ebraica nella sinagoga di Roma, e ribadisce “il legittimo diritto di Israele a difendersi e a vivere in sicurezza nei propri confini – scrive – ma anche la necessità che questo sia esercitato nel rispetto del diritto internazionale umanitario. Non possiamo, infatti, restare insensibili davanti all’enorme tributo di vittime civili innocenti a Gaza, vittime due volte: prima del cinismo di Hamas, che le utilizza come scudi umani, e poi delle operazioni militari israeliane”.

Da Pontida, dove nel fine settimana si è svolto il consueto raduno della Lega, alla presenza di ospiti internazionali come il premier ungherese Victor Orban, il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha parlato della prossima manovra e delle prossime tasse.

Attacchi del popolo leghista al ministro degli Esteri Tajani, attaccato per la sua proposta sullo ius scholae, e per questo definito “scafista”. “I nemici non sono nella maggioranza, ma fuori”, dice Matteo Salvini, che poi sulla cittadinanza agli stranieri puntualizza.

Nel video gli interventi di Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia, e di Matteo Salvini, ministro dei Trasporti