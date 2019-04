Salvini: "esploriamo strade per Cittadella della Sicurezza"

Potrebbero esserci novità, in futuro, sulla questione della “nuova Questura” di Rimini. Ad intervenire, questa volta, addirittura il Ministro degli Interni, che ha inviato una lettera al Sindaco. “La Cittadella della sicurezza – ha scritto Matteo Salvini -, rappresenta una priorità”; si “stanno esplorando tutte le strade possibili, ivi compreso il ricorso ad uno specifico intervento normativo, volto a rimuovere alcuni degli impedimenti tecnico-finanziari” che hanno indotto l'Inail a declinare ogni ipotesi di acquisizione del grande immobile di via Ugo Bassi. Espressa anche disponibilità per un incontro sul tema. Da Andrea Gnassi un ringraziamento al Vicepremier, per aver affermato “di volere muoversi nell'ambito del protocollo sulla Sicurezza”. “Non era una cosa scontata”, ha puntualizzato il Sindaco. “Confidiamo – ha aggiunto - che ciò sia anche d'impulso per tutti gli attori locali del Patto”.