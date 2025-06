Salvini: "La riforma Rai? Non mi sembra una priorità"

Secondo il ministro Matteo Salvini la riforma della Rai proposta da Forza Italia “non è una priorità, e comunque non la conosco, non commento quello che non conosco”. Parole che la presidente della commissione di vigilanza Rai Barbara Floridia accoglie con vivo stupore: “Paradossale – dice infatti – che Salvini si disinteressi del rischio concreto che l'Italia, dall'8 agosto, possa andare incontro a una procedura di infrazione europea per violazione del Media Freedom Act, proprio su un tema centrale come l'indipendenza e il pluralismo del servizio pubblico”.

Il presidente della Repubblica Mattarella, che domani mattina sarà ricevuto in udienza da papa Leone XIV, per il primo incontro col nuovo pontefice, in un messaggio inviato al presidente della società italiana di diritto internazionale e di diritto dell'Unione Europea, ha parlato di “violazione dei diritti umani” a causa di “guerre senza regole”.

E mentre la maggioranza di governo gongola per l'approvazione del decreto sicurezza, pare proprio non finiscano le grane giudiziarie della ministra del Turismo Santanchè: fallita, infatti, un'altra delle sue ex società, la Ki Group Holding, e si profila la bancarotta. La ministra è già indagata per bancarotta e un'accusa analoga potrebbe arrivare. Oltre a essere già a processo anche per falso in bilancio e a rischiare un altro rinvio a giudizio per truffa aggravata all'Inps in due filoni distinti del caso Visibilia, altro gruppo da lei fondato nel settore editoriale.

Nel video l'intervista a Marco Scurria, senatore Fratelli d'Italia