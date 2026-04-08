Salvini: "Nobel per la pace a Trump? Attendiamo"

Gli interventi di Matteo Salvini

Alla Stampa Estera lunga conferenza del vice presidente del Consiglio Matteo Salvini. Arriva abbronzato e sorridente, disponibile come sempre a selfie e strette di mano. Parla subito di sospiro di sollievo per quanto avvenuto nella notte, la tregua all'Iran da parte di Trump. Ma darebbe ancora il premio Nobel per la pace al presidente degli Stati Uniti? Gli domandano. Scongiura decisamente il lockdown energetico, nonostante la crisi e il rialzo dei prezzi. A conflitto ultimato, aggiunge, bisognerà riprendere la collaborazione con la Russia sull'energia, intanto riaprire subito al nucleare, dice, e contemporaneamente bacchetta l'Europa per il patto di stabilità.

Nel video gli interventi di Matteo Salvini, vice presidente del Consiglio







