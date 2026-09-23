POLITICA ITALIA Salvini su Islam: "Amici sindaci, non date la cittadinanza a chi non parla italiano" La Lega presenta il suo pacchetto di norme contro "l'integralismo islamico"

La presidente del Consiglio, ospite da Bruno Vespa, rivendica la scelta di contingentare il numero degli studenti non italiani in classe tirando in ballo il presidente della Repubblica Mattarella, che da ministro, quasi 40 anni fa, secondo Meloni “redigeva circolari sul tetto degli stranieri in Italia”. Datate 1989 e 1990, nelle circolari si parlava di integrazione, tra l'altro con numeri all'epoca assai inferiori. Il Colle tace alle parole della presidente, ma il ministro dell'Istruzione Valditara, collegato alla conferenza con cui la Lega ha presentato il suo pacchetto di norme “contro l'integralismo islamico”, puntualizza che non c'è alcuno scontro col Quirinale, e che il decreto legge in arrivo domani va nella stessa direzione auspicata dal presidente. L'opposizione accusa Meloni di non avere senso dello Stato, come dice Elly Schlein, che tra l'altro lancia la sfida ai suoi alleati sul ddl antisemitismo: “Cambi la definizione o non lo votiamo”. Anche il Movimento 5 Stelle accusa Meloni di fare propaganda attaccando il Colle. Sull'Islam intanto è Matteo Salvini ad intervenire.

Nel video l'intervento di Matteo Salvini, vice presidente del Consiglio

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