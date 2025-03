Salvini sul caso Diciotti: "Saremmo l'unico Paese al mondo a risarcire migranti giunti illegalmente"

Le forze di opposizione si preparano alla manifestazione di sabato 15 sull'Europa, l'unico a essersi sfilato è Giuseppe Conte col M5S, che domani è atteso a Bruxelles in concomitanza con il dibattito all'Eurocamera sulle conclusioni del Consiglio straordinario sulla Difesa Ue. In tv però Conte si rivolge a Michele Serra, che ha lanciato l'iniziativa del 15, per dire che se la manifestazione dirà un deciso no al riarmo dell'Europa, anche lui sarà della partita.

Giunto ai gazebo della Lega che chiede due tipi di pace assai diversa, in Ucraina e quella fiscale, con la rottamazione delle cartelle, il ministro Matteo Salvini torna sulla polemica del momento, quella tra magistratura e governo, dopo la sentenza sul caso Diciotti che obbliga il governo a risarcire i migranti tenuti sulla nave della Guardia Costiera nel 2018, quando lui era ministro dell'Interno, impedendo loro di sbarcare.

E mentre a Roma viene lanciato un ennesimo “terzo polo”, il Partito Liberal Democratico, sorto per iniziativa di Luigi Marattin, uscito da Italia Viva, e da Andrea Marcucci, ex Pd, la ministra dell'Università Anna Maria Bernini annuncia la riforma per l'accesso alla facoltà di Medicina, che sarà approvata la prossima settimana alla Camera in via definitiva, col superamento del numero chiuso e l'abolizione del quiz di ingresso.



Nel video l'intervista a Matteo Salvini, ministro Trasporti e Infrastrutture