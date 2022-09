Salvini: "Troveremo la quadra in un quarto d'ora"

"Stamattina leggendo i giornali ero incaricato di avere nove ministeri diversi. Non stiamo ancora discutendo di ruoli e nomi. Faremo in fretta". "Con gli alleati la quadra la troveremo in un quarto d'ora" Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini parlando dal palco del Villaggio Coldiretti. Nonostante le ripetute smentite stando ad indiscrezioni, sarebbe però in picchiata la possibilità di un suo ritorno al Viminale per il quale, nelle ultime ore, circola invece il nome del prefetto Matteo Mantedosi. Antonio Tajanì, per Forza Italia, sarebbe invece in lizza sia per la presidenza della camera che per la Farnesina.

Entrambi i partiti alleati di Fratelli d'Italia punterebbero ad avere almeno 4 ministeri nella futura compagine governativa. Intanto c'è lo strappo di Letizia Moratti nel centrodestra in Lombardia: la vicegovernatrice mette in campo "una rete civica" per le Regionali del 2023 e invita la coalizione a una "decisione definitiva". La Lega chiede che si dimetta. Sul fronte opposizione il segretario del Pd Enrico Letta si rivolge agli iscritti sul Congresso Costituente "Abbiamo perso – scrive in una lettera - ma ne usciamo vivi” ora serve un confronto su tutto, compresi nome, simbolo e alleanze.