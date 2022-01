TOTO QUIRINALE Salvini vede Conte-Lupi. Cav domenica decide. Verso drive in per voto positivi

Matteo Salvini a sorpresa vede per oltre un'ora Giuseppe Conte e Maurizio Lupi. Il leader della Lega ha deciso di riprendere l'iniziativa forse stanco di aspettare la decisione di Silvio Berlusconi che pure oggi ha fatto sapere che scioglierà la riserva entro domenica sera, cioè alla vigilia del primo voto dei Grandi elettori. Immediatamente in ambito parlamentare l'attivismo di Salvini è stato letto come un tentativo di smuovere le acque nel centrodestra a ridosso della prima chiamata prevista per lunedì alle 15. Ma fonti della Lega hanno successivamente precisato che sul Quirinale resta il ruolo determinante di Silvio Berlusconi. In serata è prevista un'assemblea congiunta dei gruppi parlamentari che sostanzialmente doveva decidere la linea rispetto all'ipotesi di uno spostamento di Mario Draghi da palazzo Chigi al Quirinale. Ma ora il movimentismo di Salvini porrà nel menù delle discussioni altre opzioni che non aiuteranno Giuseppe Conte nel suo tentativo di imporre una linea unitaria per quello che resta sempre il primo gruppo parlamentare e quindi determinante per la scelta del nuovo capo dello Stato.

Qualche giorno fa Vittorio Sgarbi aveva confidato che il Cavaliere, oltre a lui stesso, avrebbe avuto una preferenza per la conferma di Sergio Mattarella. L'attuale presidente della Repubblica però insiste nel confermare di essere fuori dai giochi ed anche oggi lo ha garbatamente ricordato parlando al Csm. Se si volesse fare una sintesi del quadro politico a quattro giorni dal primo voto dei Grandi elettori si potrebbe dire che la confusione regna sovrana in Parlamento.

In questo clima per la prima volta nella storia della Repubblica potremmo vedere alcuni Grandi elettori votare dalla macchina: si sta materializzando infatti l'ipotesi di allestire nel parcheggio di Montecitorio un drive-in per permettere il voto anche a coloro che lunedì prossimo siano positivi o in quarantena.

