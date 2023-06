San Bartolo: uomo muore schiacciato dalla quercia che stava tagliando

Un uomo è morto, schiacciato dal peso del ramo di una quercia che stava tagliando e che gli è caduto addosso nel parco San Bartolo, a Pesaro. A lanciare l'allarme, ieri mattina, è stato un passante, che stava camminando lungo il sentiero che collega la Strada Panoramica a Baia Flaminia, in prossimità della ex casa dell’Ente parco. La vittima è Mario Zaffini, aveva 58 anni. Inutili i soccorsi del 118, arrivato con un'ambulanza subito dopo. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco che hanno recuperato il corpo, anche i carabinieri per gli accertamenti sull'episodio. Si dovrà inoltre verificare per conto di quale privato lavorasse e se ci fossero tutte le autorizzazioni, i dispositivi e le attrezzature necessarie e di protezione.