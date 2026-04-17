GIOVEDÌ POMERIGGIO San Benedetto del Tronto, addio a Matteo Brandimarti: commozione ai funerali del 12enne Il ricordo del vescovo e la scelta dei genitori di donare gli organi. Tre indagati per la morte nella vasca idromassaggio

San Benedetto del Tronto, addio a Matteo Brandimarti: commozione ai funerali del 12enne.

Una folla commossa ha salutato per l'ultima volta, nel pomeriggio di ieri, Matteo Brandimarti, il ragazzo di 12 anni morto annegato nel giorno di Pasqua in una vasca idromassaggio di un hotel a Pennabilli. A officiare la cerimonia, nella chiesa di San Pio X a San Benedetto del Tronto, è stato il vescovo Gianpiero Palmieri che durante l’omelia ha sottolineato come Matteo, pur nella sua breve vita, abbia conosciuto affetti e momenti significativi: l’amore della famiglia, l’amicizia, la quotidianità tra scuola e relazioni, oltre al suo percorso di fede all’interno della comunità.

Il vescovo ha poi evidenziato il gesto dei genitori che hanno scelto di donare gli organi del figlio, permettendo così ad altri ragazzi di continuare a vivere. La famiglia ha chiesto che le offerte raccolte siano devolute al reparto di Rianimazione dell’ospedale Infermi di Rimini, come ringraziamento per l’impegno del personale sanitario che ha tentato di salvare Matteo.

Presente alle esequie anche il sindaco di Pennabilli, Mauro Giannini, che ha espresso la vicinanza dell’intera comunità alla famiglia colpita da una perdita così dolorosa.

Intanto, dall’autopsia emergono ulteriori elementi: il ragazzo potrebbe essere rimasto incastrato con una gamba nel bocchettone della vasca, venendo trattenuto sott’acqua. Sulla vicenda è stata aperta un’indagine: la magistratura ha disposto il sequestro della vasca e risultano indagate tre persone legate alla gestione e alla sicurezza della struttura alberghiera.

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