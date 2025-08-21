IL CASO San Clemente: arrestato dai CC di Misano ucraino ricercato per il sabotaggio del Nord Stream Notizia che ha del clamoroso, vista l'enorme rilevanza internazionale della vicenda. A spiccare il mandato d'arresto europeo la Giustizia tedesca. L'uomo non avrebbe opposto resistenza. Domani l'udienza di convalida

Fu uno degli episodi più gravi, oscuri e geopoliticamente impattanti, dall'inizio del conflitto russo-ucraino. E che tuttora riverbera i propri effetti; essendo stata colpita un'infrastruttura chiave per l'approvvigionamento energetico europeo, seppure all'epoca fosse già inattiva causa sanzioni. Il 26 settembre di 3 anni fa una serie di esplosioni danneggiarono forse irreparabilmente i gasdotti Nord Stream. Mistero sui responsabili; orientata pare sulla matrice ucraina la Giustizia tedesca, che continua ad indagare. E

nelle scorse ore una news sorprendente, per tempistiche e location: l'arresto a San Clemente – da parte dei Carabinieri di Misano Adriatico, in stretta collaborazione con il Servizio di cooperazione internazionale di polizia – di un 49enne di origine ucraina. Resi noti il nome, “Serhii”, e l'iniziale del cognome: “K”. E' sospettato di essere uno dei coordinatori del sabotaggio nel Baltico. Per la cui esecuzione sarebbe stato utilizzato uno yacht partito da Rostock, e noleggiato tramite intermediari avvalendosi di documenti falsi.

Secondo l'Ansa l'uomo era nel Riminese con la moglie e i due figli di 6 e 9 anni per un soggiorno di cinque giorni in una struttura ricettiva di San Clemente. Sarebbe stato fermato dai militari dell'Arma nelle ore notturne; dopo essere stato individuato attraverso il sistema “alert allogiati” in un residence. L'operazione per la cattura del 49enne era iniziata con una serie di monitoraggi, anche all'estero, sugli spostamenti dell'ucraino e della sua famiglia.

Gli spostamenti di Serhii K., che ha viaggiato in auto e con il passaporto in regola, erano stati già monitorati. Stando a quanto riporta l'Ansa, l'uomo viaggiava senza timore di essere fermato con documenti in regola e quando è stato arrestato non ha opposto resistenza, ha consegnato il passaporto e il cellulare senza apparire particolarmente sorpreso. I suoi device sono stati sequestrati e saranno analizzati.

In precedenza un'attività di monitoraggio dei Carabinieri per verificare che si trattasse effettivamente del ricercato. Il tutto in un brevissimo lasso di tempo: appena 3 giorni fa l'emissione del mandato d'arresto europeo da parte del giudice istruttore della Corte federale di Karlsruhe. Il 49enne è stato portato in carcere; in attesa dell'eventuale trasferimento in Germania per essere sentito dagli inquirenti. Attiva nel frattempo anche la Procura di Genova, che ha delegato la Digos per acquisire informazioni sull'arrestato.

A febbraio, infatti, l'attentato al largo di Savona ad una petroliera ritenuta legata alla cosiddetta “flotta fantasma” russa. L'ipotesi degli investigatori pare sia quella di un sabotaggio da parte di filoucraini; da qui la volontà di verificare un eventuale coinvolgimento dell'uomo anche in questo episodio.

