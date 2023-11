SANT'ANDREA IN CASALE San Clemente: auto danneggiate. La sindaca 'Comportamenti inaccettabili, vanno perseguiti'

Vandali in azione a Sant'Andrea in Casale, frazione di San Clemente (RIccione). Alcune auto parcheggiate nel centro sono state danneggiate nella notte tra domenica e lunedì, tanto che la sindaca Mirna Cecchini ha subito contattato la stazione dei Carabinieri per denunciare l'accaduto, dopo la segnalazione avuta dai cittadini. "Il Maresciallo Pintor ha deciso di aumentare il numero dei controlli sul nostro territorio rispetto a quelli di routine - scrive la sindaca - Ci tiene a ricordare che qualsiasi cosa sospetta i cittadini possano notare anche durante la notte, va chiamato il 112 che risponde sì da Riccione, ma ha nelle ore notturne la gestione di tutte le macchine in servizio anche quelle delle caserme a noi più vicine".

La prima cittadina invita dunque a segnalare alle forze dell'ordine atteggiamenti sospetti e potenzialmente dannosi: "Sono comportamenti inaccettabili ed estremamente sgradevoli - conclude - che vanno legalmente perseguiti e sanzionati. Ma la prima prevenzione è l'attenzione dei cittadini".

