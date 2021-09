San Clemente: è una donna la ciclista investita dall'autobus

Una donna in sella alla propria bicicletta ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata a San Clemente, lungo la provinciale Conca. Sulla dinamica del mortale stanno indagando la Polizia Locale e i Carabinieri, intervenuti sul posto, insieme al 118 che ha cercato di rianimarla. Stando alle prime informazioni, faceva parte di un gruppo di cicloamatori tedeschi, quando, per cause in corso di accertamento, è stata investita da un autobus. Inutile ogni tentativo di rianimarla, oltre all'ambulanza, in località Casarole anche un'automedica e l'elisoccorso.