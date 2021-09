San Clemente: incidente mortale sulla provinciale Conca

Un ciclista ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata a San Clemente, lungo la provinciale Conca. Sulla dinamica del mortale stanno indagando la Polizia Locale e i Carabinieri, intervenuti sul posto, insieme al 118 che ha cercato di rianimare il ciclista. Stando alle prime informazioni, faceva parte di un gruppo di cicloamatori tedeschi, quando, per cause in corso di accertamento, è stato investito da un autobus. Inutile ogni tentativo di rianimarlo, oltre all' ambulanza, in località Casarole anche un'automedica e l'elisoccorso.

Seguiranno aggiornamenti