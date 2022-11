CRONACA San Clemente: investito bimbo di 5 anni [fotogallery] Il piccolo aveva attraversato la strada per rincorrere una palla

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 2 novembre, verso le 18.30 a Sant'Andrea in Casale, una frazione di San Clemente, un bimbo di cinque anni è stato investito da un’automobile. Il piccolo aveva attraversato la strada per rincorrere una palla che era finita in strada e in seguito all'impatto dell'auto, una Opel Agila, è finito sul cofano per poi cadere terra. Il guidatore ha immediatamente prestato soccorso. Sul posto i sanitari del 118 hanno subito dato le prime cure al bambino e in seguito è stato trasportato all’Ospedale Bufalini di Cesena con l'elisoccorso in gravi condizioni. Sul luogo dell'incidente anche i Carabinieri e la Polizia Municipale per i rilievi.

