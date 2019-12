San Clemente: Regione e Comune aiutano le famiglie per le rette del nido

La Regione Emilia-Romagna e il Comune di San Clemente vengono in aiuto alle famiglie nel pagamento delle rette del Nido. Quattordici i bambini che potranno usufruire della misura sperimentale di sostegno economico, chiamata “Al Nido con la Regione” - attiva per l’anno educativo 2019/2020 - e destinata ad abbattere le rette-tariffe di frequenza ai servizi rivolti alla prima infanzia. La somma riconosciuta a San Clemente - oltre 14mila euro - sarà erogata nella misura di 850 euro per ognuno dei 13 bambini iscritti in convenzione e pari a 850 euro per l’unico bambino iscritto privatamente. “Le politiche di sostegno alle famiglie per l’accesso ai servizi educativi - dice la Sindaca, Mirna Cecchini - rappresentano per questa Amministrazione un punto d’orgoglio e un segnale di continuità rispetto agli interventi già adottati nella passata legislatura”. “Il contributo - spiega l’Assessora alla Pubblica Istruzione, Stefania Tordi - sarà corrisposto attraverso le richieste di pagamento delle tariffe decurtate degli 850 euro e così nei mesi successivi al primo fino ad esaurimento della somma. La quota restante, circa 2.400 euro e al momento non impiegata, rimarrà a disposizione allo scopo di concedere il contributo ai bimbi che dovessero accedere al Nido entro il prossimo 31 marzo. Qualora non venisse utilizzata entro quel termine, in parte o in toto, si procederà alla redistribuzione a quanti regolarmente iscritti al 31 marzo 2020”.