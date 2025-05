San Clemente, schianto tra moto e auto sulla SP18: grave un 53enne

Grave incidente stradale nel pomeriggio di sabato 10 maggio a San Clemente, lungo la SP18. Intorno alle 17:30 una Fiat Panda si sarebbe immessa sulla provinciale da via Vicinale Gaggio proprio mentre sopraggiungeva una moto condotta da un 53enne, diretto verso Mercatino Conca.

Il motociclista avrebbe quindi tentato una manovra per evitare l’impatto, ma perdendo il controllo del mezzo che ha iniziato a sbandare, facendolo rovinare violentemente sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza per il trasporto d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena, dove l’uomo è stato ricoverato in codice di massima gravità. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale, che hanno avviato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.