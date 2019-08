San Clemente: sospesa l'erogazione d'acqua per tutta la notte

L'Hera informa che a San Clemente, a partire dalle dalle ore 23 di stanotte fino alle 6 di domani, sarà interrotta l'erogazione d'acqua per lavori di manutenzione della rete idrica. I lavori verranno effettuati nelle ore notturne per minimizzare i disagi ai cittadini, che sono già stati avvisati tramite sms. Hera avvisa che nella zona, dopo l'intervento, potranno verificarsi temporanee irregolarità nella fornitura dell’acqua, come bassa pressione o alterazione del colore, ma assicura che l'acqua rimarrà potabile.