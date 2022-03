San Giovanni in Marignano: auto cappotta con mamma e bimbo a bordo

La Fiat punto con a bordo un bimbo di pochi anni, intorno le 17 stava percorrendo via Gambadoro a San Giovanni in Marignano, direzione Tavullia, quando per cause in corso di accertamento, la donna alla guida, ha perso il controllo della vettura che è finita fuori strada. Il fosso laterale alla carreggiata ha fatto da trampolino e il mezzo ha cappottato violentemente e riportando pesanti danni. Sul posto sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco che sono intervenuti per staccare l'impianto Gpl e liberare dall'abitacolo mamma quarantenne e il figlio, residenti nell'entroterra marchigiano. I Sanitari hanno anche allertato l'elisoccorso, temendo conseguenze peggiori per gli occupanti, ma la prognosi si è rivelata di media gravità. I due sono stato portati all'Ospedale per accertamenti.

Sul posto la Polizia Locale di San Giovanni in Marignano per ricostruire la dinamica dell'incidente.

