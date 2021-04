INCIDENTE San Giovanni in Marignano: auto contro moto, grave 27enne

Un grave incidente stradale è avvenuto attorno alle 18.30 nel comune di San Giovanni in Marignano sulla via Saludecese Sp 17. Per cause che dovrà accertare la Polizia Municipale, un'auto - una Fiat che si stava immettendo sulla strada dopo essersi fermata a fare rifornimento in un'area di servizio - ha colpito frontalmente una motocicletta con a bordo un giovane di 27 anni, di Tavullia. Il giovane stava procedendo con direzione mare. Il ragazzo è molto grave ed è stato portato al Bufalini di Cesena in gravi condizioni.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: