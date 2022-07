San Giovanni in Marignano: finisce nel fosso con l'auto, 35 enne trovata morta dopo diverse ore

È stata ritrovata dopo diverse ore, con l'auto ribaltata in mezzo ad un canneto. A dare l'allarme il proprietario del terreno, in via Melareto, a San Giovanni in Marignano. La donna, al volante, era già morta. Si tratta di una 35 enne residente nel Pesarese. Il 118, insieme a vigili del Fuoco e Carabinieri sono intervenuti alle 18.35 di lunedì e non hanno potuto che constatare il decesso e recuperare il corpo e il mezzo. Sembra che la ragazza, intorno alle 4 del mattino tra domenica e lunedì, stesse viaggiando a bordo di una Punto verso Tavullia, da San Giovanni in Marignano, quando all'altezza di via Melareto, ha perso il controllo finendo nel fosso e ribaltandosi. Il magistrato ha disposto l'autopsia.

L'incidente non avrebbe coinvolto altri veicoli, ed è avvenuto quando la strada era praticamente deserta. I Carabinieri stanno ricostruendo la dinamica e le cause; al vaglio anche le telecamere della zona per capire se possano aver ripreso qualche elemento utile alla ricostruzione.