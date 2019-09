San Giovanni in Marignano: ladri assaltano il distributore con la ruspa. È il quinto colpo in tre anni e mezzo

Nuovo assalto al distributore Q8 di San Giovanni in Marignano, il quinto in tre anni e mezzo. Secondo quanto riporta altarimini fra lunedì e martedì tre malviventi hanno usato una ruspa, rubata in un cantiere nelle vicinanze, per sradicare tre colonnine self service, portando via un bottino ancora da quantificare. Ingenti i danni: si stima una cifra superiore ai 100.000 euro. I Carabinieri stanno cercando i ladri che sarebbero fuggiti, in direzione Morciano, a bordo di un furgone Daily rubato. Si esamina anche i nastri di sorveglianza, ma i ladri avrebbero agito a volto coperto.