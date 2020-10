San Giovanni in Marignano: operaio precipita dal tetto di una azienda

Un infortunio sul lavoro è avvenuto in mattinata a San Giovanni in Marignano. Stando alle prime informazioni, un operaio, verso le 11.00, stava eseguendo dei lavori sul tetto di una azienda per la lavorazione delle lamiere in via Malpasso, quando sarebbe improvvisamente precipitato al suolo da una altezza di diversi metri. Visibile, dall'esterno, lo squarcio che si è aperto nella copertura. Sul posto il 118. Vigili del Fuoco e Medicina del lavoro. I Carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente.

