San Giovanni in Marignano: operaio precipita dal tetto di una azienda.

Un infortunio sul lavoro è avvenuto in mattinata a San Giovanni in Marignano. Stando alle prime informazioni, un operaio residente a Gabicce, classe 1966, verso le 11.15, stava eseguendo dei lavori sul tetto di una azienda per la lavorazione delle lamiere in via Malpasso, quando è improvvisamente precipitato al suolo da una altezza di diversi metri. Visibile, dall'esterno, lo squarcio che si è aperto nella copertura. Sul posto il 118 che ha prestato i primi soccorsi, l'uomo era cosciente e ha riportato diverse ferite. Al momento si trova ricoverato in prognosi riservata.

Sul posto anche Vigili del Fuoco e Medicina del lavoro. Nonché una pattuglia dei Carabinieri di Riccione.

