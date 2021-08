OPERE TRAFUGATE San Giovanni in Marignano, quadri rubati per 30mila euro: fermato il ricettatore

Quadri per un valore di 30mila euro, rubati tra marzo e aprile da una casa di San Giovanni in Marignano (Rimini), sono stati recuperati dai carabinieri che giovedì hanno fermato un rumeno, sorpreso con numerose tele. La denuncia del furto risale a inizio agosto. I militari hanno monitorato i viaggi compiuti settimanalmente dal pregiudicato, che giovedì è stato visto arrivare a a Cattolica con numerose tele imbustate. Lo hanno seguito e, giunti nel Pesarese, hanno deciso di fermarlo e perquisirlo a Gabicce. Sono state trovate proprio le tele sottratte ad una donna di 80 anni. I quadri sono stati quindi restituiti mentre l'uomo, sottoposto a fermo dalla polizia giudiziaria per il reato di ricettazione, è stato condotto in carcere. All'esito della convalida, ieri mattina, è stata confermata la custodia cautelare in carcere.

