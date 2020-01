PIANVENTENA San Giovanni in Marignano: rimane privo di conoscenza per una fuga di gas, paura per un 70enne

San Giovanni in Marignano: rimane privo di conoscenza per una fuga di gas, paura per un 70enne.

Se l'è vista brutta un pensionato 70enne residente in località Pianventena, frazione di San Giovanni in Marignano, che è rimasto svenuto a lungo dopo una fuga di gas in casa. Lo riporta Il Resto del Carlino.

A dare l'allarme la moglie che, attorno alle 17, ha notato che il marito era assente da troppo tempo. Dopo alcune ricerche in casa l'ha trovato svenuto nello scantinato. La donna, sentendo anche uno strano odore, ha allertato i soccorsi e aperto la finestra per arieggiare la stanza. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto ad evacuare l'appartamento e a soccorrere il pensionato. Nello scantinato è stata rilevata una quantità rilevante di monossido di carbonio nell'aria, causata da un guasto alla caldaia.

Il 70enne è stato trasportato al "Ceccarini" di Riccione ed è stato trattenuto per l'intossicazione. Nonostante la grande paura le sue condizioni non sono preoccupanti.



I più letti della settimana: