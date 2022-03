San Giovanni in Marignano: si scontrano due ciclisti, uno grave al Bufalini [fotogallery]

Incidente nel pomeriggio di martedì sulla strada provinciale 17 che da San Giovanni in Marignano conduce a Morciano. Un gruppo di ciclisti sta percorrendo la provinciale quando, per cause in corso di accertamento, due si sono urtati finendo a terra. Ad avere la peggio uno dei due, che ha sbattuto con violenza il capo sull'asfalto. Soccorso dal 118 è stato trasportato in elicottero al Bufalini di Cesena in prognosi riservata, il secondo agli infermi di Rimini. Sul posto sono intervenute due ambulanze e i Carabinieri di Cattolica per ricostruire l'accaduto. Sul luogo dell'incidente è poi accaduto un tamponamento che ha coinvolto un tir e una macchina.

