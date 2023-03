San Giuliano Mare: azzannato alla testa da un cane, 40 punti alla testa per un 27enne

Poteva finire in tragedia il tentativo di un 27enne riminese di fermare una zuffa fra due cani. Ieri il giovane stava portando a spasso il suo husky a San Giuliano Mare, come da sua abitudine. Giunto in prossimità del ristorante Caribe, Civico 66 di Via Ortigara, ha notato un altro giovane che portava al guinzaglio un pastore caucasico. Dopo aver incrociato lo sguardo i due cani hanno iniziato ad abbaiare e a tirare i guinzagli. Nel tentativo di fermare l'aggressione il 27enne si è frapposto fra di loro, ma ha perso l'equilibrio ed è finito a terra. In base alla ricostruzione della madre il pastore sarebbe riuscito a strappare il guinzaglio e avrebbe azzannato il giovane alla testa per alcuni secondi, fino all'intervento del proprietario che l'ha fermato



Il giovane ha riportato lesioni gravissime, tanto che è stato allertato il 118, intervenuto nel giro di poco tempo. Il proprietario dell'husky è stato trasportato con urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Infermi, dove gli sono stati applicati 40 punti di sutura sul cuoio capelluto. Dimesso, con una prognosi di 30 giorni, si è presentato alla caserma dei Carabinieri di Rimini e ha sporto denuncia al proprietario del pastore caucasico per lesioni corpose gravi.