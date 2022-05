San Leo: 80enne perde il controllo dell'auto e finisce in un campo [Video]

le immagini dell'incidente

Ha fatto tutto da solo l'85enne rimasto coinvolto in un incidente stradale giovedì pomeriggio. Erano circa la 15 quando sulla via San Leo, che collega Secchiano con il comune leontino, l'uomo che si era messo in strada per andare a trovare i i parenti, ha perso il controllo della sua Fiat 600 mentre percorreva una curva in discesa, finendo fuori strada. L'utilitaria ha superato il gard rail finendo nel campo sottostante e ribaltandosi. Sul posto sono giunti i soccorsi, il 118 ha prestato il primo soccorso, per fortuna l'anziano non era in condizioni gravi, mentre i Vigili del fuoco, insieme ai Carabinieri, hanno provveduto a recuperare il mezzo.