San Leo, a scuola di batteria con Phil Mer

Le interviste a Phil Mer e ad Anacleto Gambarara

A scuola di batteria con Phil Mer: l’Accademia Distretto della Musica Aps di San Leo ha ospitato una clinic speciale per tutti gli appassionati e giovani musicisti. Un pomeriggio di formazione, teorica e pratica, insieme a uno degli artisti più importanti della nuova generazione del pop italiano, che vanta una carriera di collaborazioni con nomi iconici come i Pooh, Pino Daniele, Enrico Ruggeri e Annalisa. Le tecniche e il sound, ma anche le sfide della professione e gli aneddoti di una vita nel mondo della musica: tanti gli argomenti trattati nell’incontro, che ha visto la partecipazione di tanti batteristi in erba, soprattutto giovani. È soprattutto a loro che si rivolge Phil Mer, invitandoli a coltivare la loro passione.

“La batteria è uno strumento meraviglioso, molto complesso. Suonare con dedizione e concentrazione è anche pregare, meditare, dedicare del tempo a se stessi. Quindi voglio dire una cosa: prendetevi tutto il tempo di imparare a suonare uno strumento. La disciplina che c'è intorno a uno strumento ti insegna ad avere pazienza e avere anche cura e rispetto del tempo necessario per progredire”, afferma.

Questa è solo una però delle iniziative dell’Accademia per il 2026: in arrivo anche altri eventi, per una preparazione sempre più completa, come spiega il presidente Anacleto Gambarara: “Il 2026 vede l'Accademia Distretto della Musica impegnata ad organizzare diversi eventi tra i quali appunto questa clinic con Phil Mer. Faremo altri eventi sempre con altre persone, da master per approfondire il rapporto e l'incontro con lo strumento".







