San Leo, auto in retromarcia sfonda un cancello e si ribalta in un giardino di una casa

Un’auto che scivola all’indietro lungo una salita, poi lo schianto contro una cancellata e il volo nel giardino di una casa: attimi di grande paura a Fontanelle di San Leo, intorno alle ore 12 di questa mattina.

A bordo del veicolo, una Fiata Punto, c’era una famiglia di origini nigeriane, composta da due adulti e due bambini. La vettura, per cause ancora in corso di accertamento, ha iniziato a indietreggiare per diversi metri fino a sfondare la recinzione e ribaltarsi nel terreno sottostante. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati sanitari del 118, vigili del fuoco e carabinieri. I quattro occupanti sono stati estratti dall’auto e trasportati all'ospedale Bufalini di Cesena. Nonostante la dinamica impressionante, nessuno risulta in gravi condizioni.

Restano da chiarire le cause dell’incidente, probabilmente legate a una manovra in salita o a un problema nel controllo del mezzo.









