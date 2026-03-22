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San Leo, auto in retromarcia sfonda un cancello e si ribalta in un giardino di una casa

A bordo del veicolo, una Fiata Punto, c’era una famiglia di origini nigeriane, composta da due adulti e due bambini. Trasportati all'ospedale Bufalini di Cesena per alcuni controlli, non risultano in pericolo di vita.

22 mar 2026
foto di repertorio
foto di repertorio

Un’auto che scivola all’indietro lungo una salita, poi lo schianto contro una cancellata e il volo nel giardino di una casa: attimi di grande paura a Fontanelle di San Leo, intorno alle ore 12 di questa mattina.

A bordo del veicolo, una Fiata Punto, c’era una famiglia di origini nigeriane, composta da due adulti e due bambini. La vettura, per cause ancora in corso di accertamento, ha iniziato a indietreggiare per diversi metri fino a sfondare la recinzione e ribaltarsi nel terreno sottostante. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati sanitari del 118, vigili del fuoco e carabinieri. I quattro occupanti sono stati estratti dall’auto e trasportati all'ospedale Bufalini di Cesena. Nonostante la dinamica impressionante, nessuno risulta in gravi condizioni.

Restano da chiarire le cause dell’incidente, probabilmente legate a una manovra in salita o a un problema nel controllo del mezzo.




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