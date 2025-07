San Leo, completati i lavori sulla parete sud: oltre 7 chilometri di ancoraggi per salvare Rupe e fortezza

È stato completato un importante intervento di consolidamento sulla parete sud della Rupe di San Leo, nell'entroterra riminese. L’imponente sperone roccioso, che domina la Valmarecchia e ospita l’antica fortezza di San Leo, è stato messo in sicurezza grazie a lavori altamente specialistici condotti anche da rocciatori esperti.

Il cantiere, concluso da poche settimane, ha interessato la porzione sotto l’abitato e rappresenta il primo stralcio di un piano più ampio di messa in sicurezza, con un investimento di 2 milioni di euro. “È un ulteriore passo avanti nella difficile e delicata opera di prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico – ha spiegato Manuela Rontini, sottosegretaria alla Presidenza della Regione con delega alla Protezione civile – a tutela dell’incolumità dei cittadini e del centro storico di San Leo, in un’area a rischio molto elevato”.

L’intervento è stato curato dall’Ufficio di Rimini dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, e finanziato con fondi statali. Le operazioni hanno previsto chiodature profonde fino a 40 metri, 7.300 metri di barre in acciaio, e 18 tubi drenanti per intercettare l’acqua all’interno della roccia. Il tutto completato da un avanzato sistema di monitoraggio automatico gestito da remoto, per controllare l’evoluzione delle fratture nella parete.

Intanto, è quasi pronta anche la progettazione esecutiva del secondo stralcio di lavori, già finanziato con 3,4 milioni di euro inseriti nella programmazione 2024 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Il consolidamento della Rupe di San Leo rappresenta una delle opere più complesse e simboliche della strategia regionale contro il dissesto idrogeologico. Dopo il crollo del 2014, la Regione ha messo in campo un piano strutturato di interventi che ha già riguardato la parete est e i versanti del fosso Campone, con un investimento aggiuntivo di 3,1 milioni di euro provenienti dal PNRR, dal Mase e dalla Regione stessa.