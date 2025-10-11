San Leo, conclusi i lavori di miglioramento sismico alla Rocca

Si è chiuso in questi giorni un complesso cantiere durato quasi tre anni presso la Rocca di San Leo, lo straordinario baluardo architettonico che da secoli domina la Valmarecchia.

Gli interventi, avviati a fine 2022, avevano come obiettivo primario il miglioramento sismico e la messa in sicurezza della fortezza, senza tuttavia intaccarne l’anima storica. L’investimento totale per l’opera ammonta a 500.000 euro, una somma finanziata dal Ministero della Cultura e promossa dai Musei Nazionali di Bologna – Direzione Regionale Musei Nazionali Emilia-Romagna.

Dietro il silenzio delle antiche mura, come raccontato dall’ingegnere Giovanni Cangi, responsabile della progettazione e direzione lavori, si è operato seguendo la filosofia del «minimo intervento utile». Questo approccio ha permesso di conservare quanto più possibile del complesso, recuperando materiali esistenti e adottando soluzioni studiate per richiedere bassa manutenzione.

Le operazioni tecniche sono state molteplici e particolarmente delicate. Hanno incluso il rinforzo delle coperture del mastio e dei bastioni, il consolidamento delle murature e dei cantonali della terza piazza d’Armi, e la messa in sicurezza dell’accesso alle storiche celle di Cagliostro e Felice Orsini. Inoltre, sono stati inseriti tiranti d’acciaio specifici per prevenire il ribaltamento dei fronti murari, prestando attenzione a non alterare in alcun modo le pavimentazioni storiche. La logistica del cantiere è risultata complessa, ma la fortezza è comunque rimasta parzialmente visitabile, garantendo l'accesso al pubblico.

Il lavoro è stato condotto grazie a un dialogo costante tra le istituzioni, i progettisti, il personale museale e l’impresa C.E.S.A. di Città di Castello, che ha coordinato le fasi operative. Questo percorso di restauro ha rappresentato anche un momento di ricerca storica. Durante l’esecuzione dei lavori, infatti, sono emersi nuovi elementi riguardanti la storia architettonica del complesso, con un focus particolare sull’intervento di Giuseppe Valadier, che nel 1786 aveva ripensato alcune parti della rocca in seguito a un devastante terremoto.

Secondo la dottoressa Elena Rossoni, direttrice della Fortezza, l’intervento appena concluso è da considerare solo l’inizio di una nuova fase per il sito. San Leo, che ora si racconta come «sicura, sostenibile, viva», si prepara a ulteriori sviluppi. Già nel 2026 sono attesi ulteriori miglioramenti impiantistici e un riallestimento degli spazi interni, un progetto che sarà realizzato in collaborazione con l’Università di Bologna – sede di Ravenna. L’obiettivo dichiarato è ridisegnare la comunicazione del museo e far sì che la Fortezza diventi un polo culturale e turistico di riferimento di profilo nazionale e internazionale.

Per condividere con la cittadinanza e il pubblico il percorso di conservazione e i piani futuri di rilancio, è stata indetta una conferenza pubblica. L'evento si terrà giovedì 16 ottobre alle ore 17.00 nel Torrione Maggiore. Sono previsti saluti istituzionali, anche in collegamento, da parte del Dott. Costantino D’Orazio (Direttore ad interim dei Musei Nazionali di Bologna), della Dott.ssa Federica Gonzato (Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini) e dell’Ing. Leonardo Bindi (Sindaco di San Leo). Interverranno inoltre la Dott.ssa Elena Rossoni e l’Ing. Giovanni Cangi.







