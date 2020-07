San Leo, entro il 2021 un nuovo ponte ciclo pedonale sul Marecchia

Nel comune di San Leo sarà realizzato un nuovo ponte ciclopedonale. La struttura consentirà il collegamento in sicurezza tra le due sponde del fiume Marecchia tra Pietracuta e Saiano.

L’intervento è finalizzato a migliorare la percorribilità del “Cammino di San Francesco” che unisce Rimini a La Verna. Il progetto sarà finanziato con 600 mila euro e rientra tra i nuovi progetti per la Via Francigena e la Via di San Francesco finanziati con 2,8 milioni di euro assegnati all’Emilia-Romagna dal Ministero per i beni culturali.

“Realizzeremo un bellissimo ponte in sicurezza per attraversare il fiume Marecchia - ha dichiarato, Leonardo Bindi, sindaco di San Leo –. Al momento, infatti per poter affrontare il Cammino di San Francesco in quel punto bisogna guadare il fiume e si riesce a fare solo nei mesi estivi”.

Il progetto sarà presentato entro fine anno e i lavori cominceranno a primavera inoltrata. L’inaugurazione entro il 2021. “Ma ci auguriamo di poterlo realizzare prima dell’inverno 2021” ha concluso il sindaco.