San Leo, escursionista scivola lungo un sentiero sui monti Tausani: soccorso dal Soccorso Alpino

Intervento del Soccorso Alpino e Speleologico dell’Emilia-Romagna nella tarda mattinata di ieri sui monti Tausani, nei pressi della frazione Pietramaura, nel territorio comunale di San Leo.

Un escursionista di 55 anni, residente a Cesena, è rimasto ferito dopo essere scivolato lungo il sentiero mentre stava effettuando un’escursione in solitaria. L’uomo ha riportato un trauma a una caviglia che gli ha impedito di proseguire autonomamente.

A individuarlo è stato casualmente un tecnico della stazione Monte Falco del Soccorso Alpino, che si trovava nella zona per un’escursione personale. Resosi conto della situazione, ha immediatamente attivato la macchina dei soccorsi.

Sul posto sono intervenute due squadre di tecnici volontari del Soccorso Alpino, che hanno provveduto a immobilizzare l’infortunato. L’escursionista è stato quindi sistemato su una barella portantina e trasportato lungo il sentiero fino al punto di incontro con l’ambulanza, alla quale è stato affidato per il trasferimento e le cure del caso.







