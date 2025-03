San Leo, il cane Bianco salva un uomo ferito in un incidente

Ieri pomeriggio, 11 marzo, un uomo di 50 anni ha subito un grave infortunio mentre lavorava nel proprio orto in località Capicchio, nel comune di San Leo. Il piede destro dell’uomo è rimasto incastrato nella motozappa, impedendogli di muoversi e chiedere aiuto. Il suo salvatore è stato Bianco, un cane che, durante una passeggiata con la padrona e un’amica, ha percepito il pericolo e le ha trascinate verso l’orto isolato, a 400 metri dalla strada.

Le due donne, udendo le grida dell’uomo, hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco e soccorso alpino, che hanno liberato l’uomo con un intervento complesso. Trasportato all’ospedale Infermi di Rimini, non è in pericolo di vita. Presenti anche l’elisoccorso e i Carabinieri per coordinare le operazioni.