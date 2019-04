San Leo: lo stato della rupe

SRV_SAN_LEO_RUPE_1930_30042019

Il 27 febbraio 2014 è una data ben fissa nella memoria degli abitanti di San Leo. È il giorno del crollo di un'ingente porzione della parete orientale della rupe. Tanti gli interventi e i finanziamenti stanziati in questi anni analizzati nell'incontro a Palazzo Mediceo: “Molto è stato fatto e molto altro si farà” evidenzia il Sindaco Mauro Guerra.

Più volte sottolineato l'impegno della Regione Emilia Romagna: dal 2014 ad oggi sono stati oltre 5 milioni (5,83) gli euro stanziati per la sicurezza territoriale. L'assessore regionale Paola Gazzolo ha spiegato quali saranno gli ulteriori interventi in programma e le ulteriori risorse da destinare a San Leo per la lotta al dissesto idrogeologico.

Nel servizio le interviste al Sindaco di San Leo Mauro Guerra e l'Assessore della Regione Emilia Romagna Paola Gazzolo