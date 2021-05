TERRITORIO San Leo: ripartono i lavori per la messa in sicurezza della rupe L'obiettivo è completarli entro ottobre. Nel 2014 la frana che causò la spaccatura

Sono ripartiti i lavori alla Rupe di San Leo. Entro ottobre l'obiettivo di completare l'intervento sulla parete nord-est. Questa fase permetterà di portare a termine i lavori già iniziati nella parete rocciosa e conclusi per oltre la metà del progetto. Le opere ripartono dopo il blocco imposto nell'agosto 2019 per una procedure che ha interessato i finanziateti concessi dallo stato a favore di vari interventi all'interno del territorio nazionale. Ora l'obiettivo è quello di concludere i lavori entro ottobre.

A disposizione, in tutto, ci sono risorse per 2 milioni di euro. "Si tratta essenzialmente - spiega l'assessore agli scavi archeologici Pierluigi Sacchini - di fissare dalla parete opposta rispetto alla nord-est, dei tiranti in modo tale che la parete sia legata e il più possibile stabile per fare in modo che non si sfaldi più come accadde nel 2014".

Nel servizio l'intervista a Perluigi Sacchini (Assessore scavi archeologici)

