San Marino: iniziata 'l'invasione pacifica' degli Alpini. Disposta la chiusura delle scuole medie e superiori

Al via oggi l'Adunata Nazionale degli Alpini; 93° edizione che si apre allo stadio Romeo Neri di Rimini con il passaggio di consegne da Milano, sede dell'ultima adunata nel 2019.

Anche a San Marino già da questa mattina è iniziata “l'invasione pacifica degli Alpini” con l'esibizione medioevale, in Centro Storico, del “La Compagnia della Forca”. L'evento clou per il Titano sarà sabato prossimo con la giornata dedicata interamente a San Marino. Proprio per la giornata di sabato il Congresso di Stato ha disposto la chiusura delle scuole medie e superiori: in particolare per le modifiche alla viabilità che l'adunata comporterà per la durata dell'evento.

A Rimini è stata inoltre inaugurata la mostra “Su pei monti”, un tributo agli alpini con esposti alcuni dei reperti appartenenti al tenente sammarinese Giuliano Gozi.