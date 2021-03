San Marino tra 'zone rosse'. L'Italia verso una stretta ulteriore

Dopo la Romagna, da oggi anche le Marche quasi totalmente rosse, con quattro province su 5, tra cui anche il territorio di Pesaro Urbino al confine con la Repubblica. Per effetto delle ordinanze regionali per l'aumento dei contagi legato alla variante inglese. Una stretta delle misure, già dal prossimo fine settimana, per frenare la diffusione del virus sospinta dalle varianti: zone rosse più rigide, movimenti limitati anche in zona gialla, chiusure nei fine settimana. Ed estensione della campagna vaccinale a più soggetti possibili e nei tempi più brevi. Questa la posizione che gli esperti del Cts hanno consegnato al Governo, che oggi è chiamato a decidere.









Dopo che Johnson&Johnson ha ridimensionato la notizia del taglio delle dosi previste per l'Europa nel prossimo trimestre, garantendone comunque 200 milioni all'Ue nel 2021 dal secondo trimestre, fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che, nel periodo 8 marzo-3 aprile, saranno fornite all'Italia circa 6,5 milioni di dosi complessivamente. Nel secondo trimestre, ci sarà un netto incremento delle dosi disponibili nel nostro Paese, per un totale di oltre 36,8 milioni di dosi (Pfizer, AstraZeneca e Moderna). Tre aziende italiane produrranno il vaccino russo Sputnik.