San Marino, truffa online: si fingono operai dello Stato pronti a sostituire le finestre per farsi aprire dagli anziani

Nuova truffa per colpire gli anziani del Titano. Ne dà notizia oggi il Corriere di Romagna. Questa volta i malviventi sfruttano il caldo per tentare di farsi aprire le case da parte degli over 50. L'annuncio che corre sul web promette infatti la sostituzione delle vecchie finestre con nuovi dispositivi con doppi ventri e vetri schermati così da migliorare la climatizzazione della casa: tutto quanto offerto dal governo sammarinese.

I sedicenti operai dello Stato utilizzano questo metodo per farsi aprire la porta di casa e mentre uno finge di sbullonare i vetri, l'atro si aggira indisturbato per casa frugando nelle stanze alla ricerca di soldi e preziosi. Nella pubblicità che gira in rete viene utilizzato anche lo stemma della Repubblica e le offerte vengono differenziate a seconda della fascia di età.

Da Palazzo Pubblico confermano che si tratta di una truffa, nessun provvedimento del genere è stato preso dall'esecutivo e che la Gendarmeria è stata avvertita.