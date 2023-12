FOTOGALLERY San Martino dei Mulini: auto carambola sulla rotatoria, sammarinese estratta dalle lamiere

Poteva finire molto male, l'incidente che la notte scorsa – attorno alle 2.40 - ha visto coinvolta una sammarinese di 38 anni a San Martino dei Mulini. Come scrive RiminiToday, la donna – alla guida di una Seat Leon – è arrivata all'intersezione tra le vie Tomba e Trasversale Marecchia, tirando dritto e finendo contro la rotatoria. L'auto è quindi carambolata: necessario l'intervento necessario dei Vigili del Fuoco per estrarre la sammarinese dalle lamiere dell'abitacolo. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, un'ambulanza e un'auto medicalizzata. La 38enne sarebbe poi stata trasportata d'urgenza al "Bufalini" di Cesena ma non sarebbe in pericolo di vita.

