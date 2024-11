INCENDIO San Martino dei Mulini: silos in fiamme, intervengono due squadre dei Vigili del fuoco

San Martino dei Mulini: silos in fiamme, intervengono due squadre dei Vigili del fuoco.

Un incendio si è sviluppato lunedì mattina all'interno del silos di una ditta di falegnameria a San Martino dei Mulini. Viste le fiamme i dipendenti hanno dato l'allarme e sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco, in via Marecchiese, dove è situata l'azienda Vertaglia che produce porte e infissi. Un intervento reso particolarmente difficile per il materiale infiammabile e per l'altezza della struttura, sulla quale sono saliti grazie all'autoscala in dotazione.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: