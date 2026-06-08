TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:03 Istanze in ritardo di 10 anni, imbarazzo e scuse del Segretario Fabbri 18:44 Europei piccoli Stati: San Marino cede anche a Malta e la ritroverà in semifinale 18:26 Venezuela sotto le macerie, 164 morti e oltre 25.000 dispersi. Al sicuro i concittadini sammarinesi 17:38 Mattarella per gli 80 anni della Costituente: "La Repubblica è di tutti" 16:38 PDL famiglia tra richieste accolte e nodi ancora aperti 16:32 Olimpiadi, svolta storica: il Cio darà 10.000 dollari a ciascun atleta partecipante ai Giochi 14:19 A vent'anni dalla Convenzione ONU, Attiva-Mente si interroga su disabilità, libertà e progetto di vita 10:51 Esposto contro taxi e Ncc sammarinesi. Dal Titano: "Chi sbaglia penalizza tutta la categoria" 07:22 Terremoto in Venezuela, morti e feriti: La Guaira l’area più colpita
  1. Home
  2. News
  3. Italia

San Martino in Venti, fuori strada contro il terrapieno: donna ferita

L'autista è stata trasportata al Bufalini in elisoccorso

8 giu 2026
San Martino in Venti, fuori strada contro il terrapieno: donna ferita

Grave incidente stradale questo pomeriggio a San Martino in Venti: una donna di circa 40 anni ha perso il controllo della propria Dacia Sandero lungo la via dell'omonima località intorno alle 15.30, finendo contro il terrapieno a bordo strada e finendo in mezzo alla strada. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 che, vista la situazione, ha richiesto il supporto dell'auto medicalizzata. I sanitari hanno quindi allertato l'elisoccorso che ha portato la donna all'ospedale Bufalini di Cesena. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento. La Polizia Municipale ha effettuato i rilievi tecnici, gestito la viabilità durante le operazioni di soccorso e avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro.




Foto Gallery

Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Italia