San Martino in Venti, fuori strada contro il terrapieno: donna ferita

Grave incidente stradale questo pomeriggio a San Martino in Venti: una donna di circa 40 anni ha perso il controllo della propria Dacia Sandero lungo la via dell'omonima località intorno alle 15.30, finendo contro il terrapieno a bordo strada e finendo in mezzo alla strada. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 che, vista la situazione, ha richiesto il supporto dell'auto medicalizzata. I sanitari hanno quindi allertato l'elisoccorso che ha portato la donna all'ospedale Bufalini di Cesena. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento. La Polizia Municipale ha effettuato i rilievi tecnici, gestito la viabilità durante le operazioni di soccorso e avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro.







